الرياضة

أشرف داري بدأ يستجيب للعلاج ومحاولات للحاقه بمواجهة إنتركونتيننتال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، بدأ يستجيب للعلاج الطبيعي والآلام بدأت تقل.

أشرف داري بدأ يستجيب للعلاج ومحاولات للحاقه بمواجهة إنتركونتيننتال

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك محاولات داخل النادي الأهلي، للحاق داري ببعثة الفريق المتجهه إلى الدوحة، استعدادًا لاستكمال بطولة كأس إنتركونتيننتال".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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