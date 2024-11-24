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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ يستجيب للعلاج الطبيعي والآلام بدأت تقل.

أشرف داري بدأ يستجيب للعلاج ومحاولات للحاقه بمواجهة إنتركونتيننتال

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك محاولات داخل النادي الأهلي، للحاق داري ببعثة الفريق المتجهه إلى الدوحة، استعدادًا لاستكمال بطولة كأس إنتركونتيننتال".