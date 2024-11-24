الرياضة

سبب غياب عمر الساعي عن مباريات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سبب غياب عمر الساعي عن مباريات النادي الأهلي، بسبب اعتماد كولر عليه في التدريبات بمركز 6 ولا يؤدي فيه بشكل جيد، خاصةً إنه يجيد في مركز 8 وهو ما أجاد به في الإسماعيلي، قبل التعاقد معه.

سبب غياب عمر الساعي عن مباريات الأهلي

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر يرى أن اللاعب لا يؤدي مهامه في مركزه الجديد، وبعض اللاعبين تتحدث عن هذا الأمر داخل الفريق، وهو سبب غيابه عن المباريات".
 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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