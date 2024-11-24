نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاه داخل الأهلي لمباراة باتشوكا وبطل ليبرتادورس في إنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اتجاه داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، لحضور 4 أو 5 أفراد من الجهاز مباراة فريق باتشوكا المكسيكي ضد بطل ليبرتادورس في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

اتجاه داخل الأهلي لحضور 4 أو 5 أفراد من الجهاز الفني

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كل فرد سيكون منوط ببعض النقاط الفنية لكل فريق، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مباراة نصف نهائي البطولة".

أمير هشام: خالد مرتجي استفسر عن لائحة مكافآت كأس العالم للأندية باجتماع فيفا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، استفسر خلال الاجتماع الأخير للفيفا لبطولة كأس العالم للأندية، عن لائحة مكافآت البطولة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مرتجي تلقى إجابة خلال اجتماع كونفرانس، بأنه لم يتم تحديد أي لوائح لمكافآت البطولة حتى هذه اللحظة".

