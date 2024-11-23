نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من جوارديولا بعد هزيمة مانشستر سيتي برباعية أمام توتنهام هوتسبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض مانشستر سيتي لهزيمة قاسية مساء اليوم السبت، على يد توتنهام هوتسبير برباعية نظيفة، ضمن منافسات البريميرليج للموسم الجاري 2024/2025.

وأقيمت مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام توتنهام هوتسبير

وتحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقب نهاية اللقاء في تصريحات لصحيفة "BBC الإنجليزي"، قائلًا "في هذه اللحظة نحن هشين دفاعيًا، بدأنا بشكل جيد حقًا كالمعتاد لكننا لم نتمكن من التسجيل وبعد ذلك استقبلنا المزيد من الأهداف وهو أمر صعب على عواطفنا الآن".

وأضاف مدرب المان سيتي "لم نمر بمثل هذا الموقف طيلة ثماني سنوات، والآن يتعين علينا أن نعيشه ونكسره بالفوز بالمباريات المقبلة، وخاصة المباراة المقبلة، والآن نرى الأمور بطريقة واحدة، وربما نرى الأمور بطريقة مختلفة بعد بضعة أسابيع".

وأكمل حديثه، قائلًا "بالطبع، نشعر بالسعادة عندما نفوز ونشعر بالقلق عندما لا نفوز، هذا أمر طبيعي، ستكون هناك مشكلة إذا لم يشعر اللاعبون بالقلق أو لم أشعر بالقلق، لسنا معتادين على هذا الوضع ولكن هذه هي الحياة، يحدث هذا في بعض الأحيان وعلينا أن نقبله، هذا هو الوضع الآن وسوف ننهض ونفعل ذلك".

وأكد أثناء حديثه، أن أمور أخرى بجانب الأمور الفنية تسببت في المستوى المتذبذب للفريق في الآونة الأخيرة "أود أن أقول إن الأمر لا يتعلق بالتكتيكات عندما تخسر مثل هذه المباريات، هناك تفاصيل بالطبع، لكن هذا الموقف هو كيفية رد فعلك في بعض اللحظات، والأمور تختلف عندما تخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري".

ويحتل مانشستر سيتي بعد هزيمة اليوم أمام توتنهام هوتسبير المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، والذي يمتلك 28 نقطة من 11 مباراة.