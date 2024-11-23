نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقف سلسلة اللاهزيمة.. الخليج يشن ريمونتادا نارية وينتصر على الهلال في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره فريق الخليج بثلاثية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والخليج

وبدأت صافرة بداية مباراة الهلال والخليج برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ليوناردو الهدف الأول في الدقيقة 12 صنع سافيتش وعاد ميتروفيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 37 بتمريرة للدوسري، وأهدر فورتونيس ضربة جزاء في الدقيقة 45 وسجل عبدالله السالم الهدف الأول للخليج في الدقيقة 45.

وسجل القحطاني الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 45 ولكن تم الغاؤه وعاد السالم بالتعادل في الدقيقة 47 صنع ناري وكان الخليج والهلال قريبون من هدف الفوز حتى سجل مارتينيز الهدف الثالث للخليج في الدقيقة 85 صنع ناري وانتهت المباراة 3/2.

