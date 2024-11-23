نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي مانشستر سيتي هزيمة ثقيلة أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

افتتح جيمس ماديسون أول أهداف اللقاء لصالح توتنهام في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من ديان كولوسفسكي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ماديسون بتسديدة يسارية مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني توتنهام في الدقيقة 20، بعد تبادل التمريرات بينه وبين هيونج مين سون، أنهاها ماديسون بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من فوق الحارس إيدرسون، وسكنت الشباك.

وعزز بيدرو بورو التقدم بالهدف الثالث لصالح توتنهام في الدقيقة 53، بعد تمريرة من دومينيك سولانكي إلى زميله بورو الذي استقبلها بتسديدة قوية مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل بيرنان جونسون الهدف الرابع لصالح توتنهام في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 3+90، بعد عرضية أرضية من فيرنر من جهة يسار منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جونسون بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.