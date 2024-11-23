تشكيل برشلونة الرسمي ضد سلتا فيجو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه لملاقاة فريق سلتا فيجو مساء اليوم السبت، في الليجا.

وتلعب مواجهة برشلونة مع سيلتا فيجو في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإسباني موسم 2024-25.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني



وتقام مباراة برشلونة وسلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب «بالايدوس»، مباراة سلتا فيغو التي تلعب أمام متصدر الدوري فريق برشلونة لحساب الليجا.

تشكيل برشلونة ضد سلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: ب أو كوبارسي- إينيجو مارتينيز- جول كوندي- جيرارد مارتن.

وسط الميدان: جافي- داني أولمو- مارك كاسادو.

خط الهجوم: بيدري- رافينيا دياز- روبرت ليفاندوفسكي.