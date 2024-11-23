نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة تسلم منتخب مصر للناشئين كأس ببطولة شمال إفريقيا "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 إنجازًا مهمًا بفوزه بكأس دورة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا "كوت ديفوار 2025"، بعدما اكتسح منتخب ليبيا بنتيجة 7-1 في المباراة التي أقيمت اليوم بالمغرب في ختام التصفيات المؤهلة للبطولة.

وبهذا الفوز، حجز منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس مقعدًا في نهائيات أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 2011، حيث غاب المنتخب عن المشاركة في البطولة منذ 14 عامًا، وتحديدًا منذ آخر مشاركة له في نسخة 2011 التي خرج منها من دور المجموعات.

أهداف منتخب مصر في المباراة سجلها حمزة عبد الكريم "هدفين"، محمد حمد "هدفين"، وبلال عطية "3 أهداف".

بدأ منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من: عمر عبد العزيز في حراسة المرمى، حمزة الدجوي، نور أشرف، أدهم فريد، آدم محمد، محمد البنداري، عمر العدوي، كريم جمعة، محمد حمد، أنس رشدي، وحمزة عبد الكريم.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا برفقة منتخب المغرب.

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ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 كل من: أحمد الكاس مدربًا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، محمد إبراهيم مدربًا عامًا، رامي عادل مدربًا مساعدًا، أحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، محمد الصايغ منسقًا إعلاميًا، الدكتور عمرو طه طبيبًا للمنتخب، الدكتور محمد الششتاوي مختصًا بالعلاج الطبيعي، الدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، علاء الجوهري مخططًا للأحمال، ومحمد السيد مسؤولًا عن التدليك، وشريف نعيم مسؤول المهمات.