نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة المصري والزمالك بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف في المباراة التي جمعتهم بالجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف النادي المصري محمد الشامي مهاجم الفريق البورسعيدي ف الدقيقة 48.

وجاء تشكيل النادي المصري في هذه المباراة يضم كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما جاء تشكيل الزمالك في مواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.