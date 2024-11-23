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أحمد جودة - القاهرة - اشارت تقارير صحفية ان المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، أحد أهم الأهداف المقترحة للانتقال إلى صفوف برشلونة، لدعم هجوم المدرب هانز فليك خلال الصيف القادم.

برشلونة يواصل طرق باب ليل الفرنسي لضم نجمه الأول

وينتهي عقد ديفيد مع ليل في يونيو 2025، ومن الواضح أنه لن يُجدد عقده مع النادي الفرنسي، وهذا ما يجعل الفرصة لبرشلونة سهلة للتعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر، كواحد من أفضل الهدافين في أوروبا.

وكشف "سبورت" الإسبانية، إن اللاعب تلقى عرضًا كبيرًا من ليل منذ بضعة أشهر، لكنه لم يوافق حتى الآن، وهناك مفاوضات متواصلة رغم تصاعد التوقعات حول رحيله، بالرغم من عدم رغبة النادي الفرنسي لبيعه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

واوضحت الصحيفة إلى أن ديفيد يصل إليه حتى الآن عروض مغرية من أندية إنجليزية، ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي وفقًا لمعايير اقتصادية واضحة، قد تمثل أزمة للطرف الأكثر اهتمامًا بضمه وهو برشلونة.

وأكدت أنه تم إبلاغ النادي الإسباني بأن صفقة انتقال ديفيد للنادي ستصل إلى نحو 80 مليون يورو.

لذلك لم يتخذ برشلونة بالرغم من التقدير الكبير له من قِبل برشلونة، كما أن أولوية النادي حاليًا هي التعاقد مع جناح أيسر، مع تقييم وضع ديفيد ومناقشته في وقت لاحق، دون الدخول في مزادات لدفع مبالغ باهظة.

والجدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ 25 عام، سجل 13 هدفًا وصنع هدفين في 19 مباراة لعبها مع ليل هذا الموسم بكل البطولات.