الرياضة

مجلس إدارة الزمالك يساند الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على مؤازرة الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي المقامة حاليًا على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.


وتواجد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان وعمرو أدهم عضوي مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة في مقصورة ستاد الجيش ببرج العرب.

يأتي تواجد أعضاء المجلس من أجل مساندة الفريق الأبيض في مواجهة المصري البورسعيدي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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