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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة ليغانيس، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الليجا.

الإصابات تضع أنشيلوتي في موقف حرج

وقد عاني المرينجي خلال الفترة الماضية من الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق، لذلك اضطر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على استدعاء مجموعة لاعبين من الرديف.

وطلب أنشيلوتي حضور تسعة لاعبين في الجلسة التدريبية من الرديف بسبب الغيابات، وهم الحراس فيران غونزاليس وسرخيو ميستري وجييرمو سونيكو، والمدافعون راؤول أسينسيو وديفيد خيمينيز وكريستيان ديفيد ودييغو أغوادو، إلى جانب المهاجمين دانييل يانيز وغونزالو غارسيا.

ويرغب أنشيلوتي لضم فران غونزاليس كحارس ثالث، وراؤول أسينسيو، الذي شارك لأول مرة أمام أوساسونا، في قائمته لمواجهة ليغانيس.