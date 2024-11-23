نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك يحقق فوزًا كبيرًا على بتروجت 3-0 في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 19

25 - 9

25 - 20



وشهدت المباراة تواجد رامي نصوحي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.



ومن المقرر، أن يلتقي الفريق من نظيره هليوبوليس، يوم الثلاثاء المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.



ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، ووليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، كريم طارق عدلي مخططًا للأحمال، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا،