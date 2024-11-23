نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم والتحكيم وتواجد الكوادر.. أبرز مطالب مسوؤلي أندية الصعيد بمؤتمر أبو ريدة وقائمته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهى المهندس ابو ريدة وقائمته المرشحة بانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم زيارتهم لمقر نادى لافيينا والاجتماع مع مسؤولى مجالس إدارات العديد من أندية الصعيد.

أبرز مطالب مسوؤلي أندية الصعيد بمؤتمر أبو ريدة وقائمته

وخلال الاجتماع الذى شهد حضور محمود الاسيوطى رئيس مجلس إدارة نادي لافيينا ورؤساء ومسوؤلى أندية النصر للتعدين والترسانة ودكرنس وبايونيرز وبنى سويف وبنى مزار ونجوم مصر ومسار وببا وطامية وغيرها، حرص ' ابو ريدة ' على التعريف بأعضاء قائمته الانتخابية.

واستمع ابو ريدة وقائمته لمطالب مسوؤلى أندية الصعيد من أندية الشركات والهيئات والأندية الشعبية.

ونوه ابو ريدة على قيامه بعقد مؤتمر صحفى الاسبوع القادم لشرح برنامج القائمة الانتخابي.

وشدد ابو ريدة على أهمية المرحلة القادمة للكرة المصرية والتكاتف من أجل إعادتها للريادة.

فيما تطرق مسوؤلى أندية الصعيد للحديث عن مشكلات الأندية التى تواجههم خلال المرحلة الحالية ومن أهمها الدعم المادى والتحكيم بجانب ضرورة تواجد أبناء الصعيد بلجان الاتحاد والمنتخبات وغيرها.

وشهد المؤتمر تواجد مكثف من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وغيرها.