فيديو.. بعد رحيله.. كل ما تريد معرفته عن «المايسترو الصغير» صفوت عبدالحليم

انت الأن تتابع خبر فيديو.. بعد رحيله.. كل ما تريد معرفته عن «المايسترو الصغير» صفوت عبدالحليمو الأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توفى منذ قليل، نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم، عن عمر يناهز 67 عام، بعد أن شب حريق بشقته الكائنة فى مصر الجديدة .

ويٌعد صفوت عبد الحليم أحد رموز النادى الأهلى فترة الستينيات والسبعينيات، بدأ مسيرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئى النادى الأهلى، وكان عمره 11 عاما، وتدرج فى صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول فى الـ17 من عمره، حقق 9 بطولات منها 7 دورى و2 كأس.

ويستعرض الفيديو التالى، أبرز المعلومات عن نجم الأهلي السابق صفوت عبدالحليم.