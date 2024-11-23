تشيلسي يضرب ليستر بثنائية

تشيلسي يضرب ليستر بثنائيةاستعاد فريق تشيلسي نغمة الانتصارات بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة 12 من "البريميرليغ".

سجل ثنائية تشيلسي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15، وإنزو فرنانديز في الدقيقة 75، فيما سجل هدف ليستر سيتي الوحيد، جوردان أيو في الدقيقة (90 +5 من ضربة جزاء).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند عشر نقاط في المركز السادس عشر. وبات هذا الانتصار هو الأول لتشيلسي بعد تعادلين، وهو السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.. فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لفريق ليستر سيتي والسادسة له في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.