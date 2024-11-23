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المؤتمر نت - تشيلسي يضرب ليستر بثنائية
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دوت الخليج -
تشيلسي يضرب ليستر بثنائية
استعاد فريق تشيلسي نغمة الانتصارات بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن الجولة 12 من "البريميرليغ".
سجل ثنائية تشيلسي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 15، وإنزو فرنانديز في الدقيقة 75، فيما سجل هدف ليستر سيتي الوحيد، جوردان أيو في الدقيقة (90 +5 من ضربة جزاء).
ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، في المقابل توقف رصيد ليستر سيتي عند عشر نقاط في المركز السادس عشر. وبات هذا الانتصار هو الأول لتشيلسي بعد تعادلين، وهو السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.. فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لفريق ليستر سيتي والسادسة له في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.
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محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
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– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع