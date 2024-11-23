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أحمد جودة - القاهرة - مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. تتجه الأنظار إلى مباراة قوية في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025، حيث يلتقي فريق أرسنال مع نظيره نوتنجهام فورست. وتأتي هذه المواجهة بعد سلسلة من النتائج المتباينة لكلا الفريقين، مما يزيد من أهمية المباراة حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

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مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة أرسنال ونوتنجهام اليوم



يدخل أرسنال المباراة بهدف تحقيق ثلاث نقاط غالية لتعزيز فرصه في المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق مع ليفربول ومانشستر سيتي. أرسنال تعادل في مباراته الأخيرة مع تشيلسي بهدف لكل فريق في الجولة الحادية عشرة، بينما تلقى نوتنجهام فورست هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام نيوكاسل يونايتد، مما يزيد من رغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية.

موعد مباراة أرسنال ضد نوتنجهام



تقام مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست اليوم السبت، الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وجنوب إفريقيا، والسودان، وليبيا، واليمن. وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر. بينما تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والأردن.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال اليوم



تُبث مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا عبر قناة "بي إن سبورتس HD 1"، والتي تعد الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

معلق مباراة أرسنال ضد نوتنجهام



أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس أن المعلق الرياضي الذي سيتولى التعليق على مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست هو المعلق الشهير، مما يضيف المزيد من الحماس للمباراة.

ملعب مباراة أرسنال ضد نوتنجهام



تقام المباراة على ملعب "الإمارات"، معقل فريق أرسنال، والذي يعد واحدًا من أبرز الملاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ويشهد دائمًا مباريات مثيرة وممتعة.

تشكيل أرسنال اليوم



من المتوقع أن يبدأ أرسنال المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى رايا خط الدفاع وايت، جابيرل، صاليبا، تيمبر خط الوسط كالفاروي، بارتي، أوديجارد خط الهجوم مارتنيلي، كاي، ساكا

تشكيل نوتنجهام اليوم



أما فريق نوتنجهام فورست فمن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى سيلس خط الدفاع إينا، ملينكوفيتش، موريلو، مورينو خط الوسط يانس، جيبس وايت، أندرسن خط الهجوم إيلانجا، وورد، هندرسون

موقف أرسنال ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي



يتواجد أرسنال في المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 4، وهُزم في مباراتين. بينما يحتل نوتنجهام فورست المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف، حيث سجل لاعبوه 15 هدفًا، ودخل مرماهم 10 أهداف.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2025



- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي): 12 هدف

- محمد صلاح (ليفربول): 8 أهداف

- بريان مبيومو (برينتفورد): 8 أهداف

- كريس وود (نوتنجهام فورست): 8 أهداف

- كول بالمر (تشيلسي): 7 أهداف