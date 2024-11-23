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أحمد جودة - القاهرة - ي الهلال × الخليج Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الخليج Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024.. يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي هذه المواجهة المثيرة التي ستجمع بين الفريقين في إطار بطولة الدوري السعودي 2024-25. تعد هذه المباراة واحدة من أهم مباريات الجولة الحالية، حيث يسعى كل من الهلال والخليج إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعيهما في جدول الترتيب.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والخليج من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال ضد الخليج: مواجهة مثيرة في الدوري السعودي 2024-25

يدخل الهلال مباراة اليوم بطموح مواصلة مسيرته الناجحة في مسابقة دوري روشن السعودي، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد مرور 10 جولات، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة دون هزيمة. يسعى الزعيم إلى تحقيق فوز جديد للابتعاد أكثر عن منافسه الاتحاد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

على الجانب الآخر، يسعى فريق الخليج إلى تحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، مع 4 هزائم. يطمح الخليج إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال لتعزيز موقعه في منتصف الجدول.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج في الدوري السعودي

من المقرر أن يلتقي الهلال مع الخليج في مباراة قوية ضمن بطولة الدوري السعودي، مساء اليوم السبت، الموافق 23 نوفمبر. ستقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

سيتم نقل مباراة الهلال والخليج عبر شبكة إس إس سي السعودية، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري السعودي. يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر قناة SSC1 HD، حيث ستوفر الشبكة تغطية شاملة لجميع أحداث المباراة لحظة بلحظة.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الخليج

يتوقع أن يدخل المدرب جورج خيسوس مباراة الخليج بالتشكيل التالي:

- حراسة المرمى: ياسين بونو

- خط الدفاع: ياسر الشهراني، كاليدو كوليبالي، على البليهي، جواو كانسيلو

- خط الوسط: روبن نيفيش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ماركوس ليوناردو

- خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش