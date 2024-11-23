نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.. تتوجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المباراة المرتقبة التي ستجمع بين نادي مانشستر سيتي وخصمه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025. ويسعى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا إلى تعويض خسارته الأخيرة أمام برايتون، بينما يتطلع توتنهام لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وتوتنهام هوتسبر من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يستضيف توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي 2024/2025

يدخل مانشستر سيتي وهو يسعى إلى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة المفاجئة أمام برايتون، مما يضع الفريق تحت ضغط كبير لتحقيق الفوز أمام جماهيره. في المقابل، يطمح توتنهام بقيادة مدربه لتحسين مركزه في جدول الترتيب ومواصلة تقديم العروض القوية في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام



تقام مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير مساء يوم السبت 23 نوفمبر 2024. ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية. ستُجرى المباراة على ملعب الاتحاد، معقل السيتيزنز.

القنوات الناقلة للمباراة



سيتم نقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، حيث يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء على:

- beIN Sports HD 1

- beIN 4K

معلق المباراة



أعلنت قنوات بي ان سبورت أن المعلق الرياضي خليل البلوشي سيتولى وصف وقائع المباراة المنتظرة، ليضفي بصوته الحماسي جوًا من الإثارة على هذه القمة الإنجليزية.

التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي



من المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيلة قوية كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: برناردو سيلفا، كيفين دي بروينه، إلكاي جوندوجان، سافينهو، إرلينج هالاند

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2025

