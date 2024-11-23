نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يهزم الجونة بهدف ويقتنص ثلاث نقاط في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الفوز على نظيره الجونة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.



أقيمت المباراة على ستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في مباراة لحساب الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف غزل المحلة وهدف اللقاء الوحيد اللاعب عبده يحيى في الدقيقة 25 من عمر المباراة.



تشكيل غزل المحلة

حراسة المرمى: عامر عامر.

في الدفاع: أحمد كاستلو - عمرو الجزار - يحيى زكريا - أسامة النجار

في الوسط: خالد الاخميمي - محمد أشرف - محمد بن حمودة - محمد أشرف

في الهجوم: عبده يحيى - موري توريه.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء.

في خط الدفاع: عبد الرسول - أحمد مجدي - أحمد شوشة - أحمد العش.

في خط الدفاع: أحمد رضا - بلال السيد - عبدالجواد - محمد محمود.

في الهجوم: سيف شيكا - تايه.