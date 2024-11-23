عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري، المقرر لها بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة المصري البورسعيدي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.