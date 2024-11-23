نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعيد نجم الفريق لقيادة وسط الأهلي أمام ستاد أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قراره بإشراك مروان عطية في التشكيلة الأساسية لقيادة خط الوسط خلال مواجهة ستاد أبيدجان يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن فضل إراحته في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، خوفًا من تعرضه للإصابة أو الإجهاد، خاصة مع ضغط المباريات والحاجة الماسة لجهوده في الفترة القادمة من الدوري.

وكان مروان قد شارك بشكل كامل مع منتخب مصر في مباراة بوتسوانا، ما دفع كولر لإبعاده عن التشكيلة الأساسية أمام زعيم الثغر، مع وضعه على دكة البدلاء ضمن خطة الجهاز الفني لتوزيع الجهد البدني بين اللاعبين.

واعتمد كولر في مواجهة الاتحاد السكندري على الثلاثي أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، وإمام عاشور، فيما جهز مروان للمشاركة في مباراة ستاد أبيدجان التي تُقام في السادسة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.