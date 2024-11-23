أشواط مثيرة فـي استعراضات مهارة الخيل ببلدة الدريز بعبري

ابتهاجا بالعيد الوطني الـ54 المجيد عبري ـ من سعيد الغافري: تصوير: إبراهيم بن سالم المقبالي :

نظَّم عصر أمس الأول أعضاء مربط الدريز للفروسية على مضمار الفروسية بمنطقة الحزم ببلدة الدريز بولاية عبري استعراضات لمهارة وفنون الخيول العربية الأصيلة ابتهاجا بالعيد الوطني الـ54 المجيد شارك فيها كوكبة من أصحاب ومربي الخيول العربية الأصيلة بولاية عبري، وقدم خلالها المشاركون عدة أشواط مثيرة جسدت عمق الفرحة بالمناسبة المجيدة والمحافظة على موروثات الآباء والأجداد وعاداتهم التقليدية في الاحتفاء بالمناسبات الوطنية والاجتماعية، وعبَّر الشعراء من خلال قصائدهم عن البهجة والاعتزاز بما تحقق من منجزات شاملة في مختلف المجالات.

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