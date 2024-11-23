الأرجنتيني ماسكيرانو أبرز المرشحين لتدريب إنتر ميامي ونجمه ميسي

ميامي ـ أ.ف.ب: يبرز اسم لاعب الوسط السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو كمرشح للاشراف على تدريب إنتر ميامي ونجمه مواطنه ليونيل ميسي، على أن يُعلن عن هوية المدرب الجديد «في الأيام المقبلة»، وفقا لما أفاد رجل الاعمال الملياردير خورخي ماس أحد مالكي النادي الاميركي.

وغادر المدرب السابق الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو النادي لأسباب شخصية قبل أيام قليلة، في حين قال ماس إنه وزميله المالك الآخر نجم كرة القدم الانجليزية السابق ديفيد بيكهام تحركا بسرعة لتحديد بديله.

وزعمت تقارير إعلامية في الأرجنتين أن زميل ميسي السابق في برشلونة ماسكيرانو، الذي يتولى حاليا تدريب منتخب الأرجنتين ما دون 20 عاما، من المقرر أن يتولى هذا الدور.

ولم يؤكد ماس أو ينفي اختيار ماسكيرانو ليحل بدلا من مواطنه مارتينو، لكنه أشار إلى تشاوره مع ميسي بشأن هوية المدرب الجديد.

قال ماس في مؤتمر صحافي «تحدثت إلى ليو بعدما تحدث مع تاتا. سألته ما هو المهم بالنسبة له وما هو المهم للحصول على أفضل ما في قائمتنا؟ كيف نتطور؟».

وتابع «لقد شاركني ليو أفكاره. إن التعرف على ليو والنجوم الآخرين يشكّل ميزة في كل جانب. أريد أن يشعر ليو بالراحة مع المدرب الجديد».

وارتدى ماسكيرانو قميص برشلونة خلال حقبته الذهبية بقيادة ميسي، ولعب إلى جانب نجوم إنتر ميامي الحاليين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريس.

وأكد ماس أن النادي يحتاج إلى «مدرب عظيم» «طموح ومتعطش» ولديه الرغبة في اعتماد الأسلوب الهجومي في كرة القدم.