تواصل منافسات سباق الهجن الأهلية بميدان الفليج

تتواصل بمضمار سباقات الهجن بالفليج بولاية بركاء منافسات المحطة الرابعة لسباق الهجن الأهلية والتي ينظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن للموسم الحالي، حيث تقام منافسات اليوم لفئة اللقايا ‪ وخصصت ثمانية أشواط لسباق التسعيرة لمسافة ٥كم وشوط واحد بدون تسعيرة، وفي الفترة المسائية سيقام ١٥ شوطا لنفس الفئة لمسافة ٤كم، فيما أقيم يوم أمس ١٦ شوطا خصص ١٢ شوطا لفئة الحجائج (التسعيرة) لمسافة 4 كيلومترات وشوط واحد الحجائج لمسافة 4 كيلومترات بدون تسعيرة وثلاثة أشواط للراكب البشري لمسافة ٢كم، جاءت نتائجها على النحو الاتي : في الشوط الاول لسن الحجاج لمسافه 4 كم شوط التسعيره جاءت في المركز الاول مخايل لمالكها حمود بن عبد الله المحاربي وفي المركز الثاني حدث لمالكها عامر بن سعيد الوهيبي في المركز الثالث منحلة لمالكها سعيد بن سالم الجديري، وفي الشوط الثاني لسن الحقائق لمسافه 4 كيلو مترات شوط التسعيرة جاءت في المركز الاول هتاشة لمالكها سعيد بن سالم الجديلي وفي المركز الثاني جمرية لمالكهاعبد الله بن سعيد الغفيلي، اما المركز الثالث فكان من نصيب غزر لمالكها مبارك بن حمد الجديلي، اما الشوط الثالث لفئه الحقائق 4 كيلو مترات شوط التسعيرة جاءت في المركز الاول شواهين لمالكها سعيد بن محمد الحارثي وفي المركز الثاني طموح لمالكها عبد الله بن سعيد الغفيلي وفي المركز الثالث شواهين لمالكها بدر بن حمد الجنيبي وفي الشوط الرابع لسن الحقائق لمسافه 4 كم شوط التسعيره حققت العزوم المركز الاول لمالكها عبد الله بن سعيد المخمري وجاءت في المركز الثاني امجاد لمالكها علي بن سالم الوهيبي اما المركز الثالث شواهين لمالكها سعيد بن سالم الجديلي

وفي الشوط الخامس شوط التسعيرة توجت الظبي بالمركز الاول لمالكها ياسر بن سعيد البرطماني وفي المركز الثاني عنيده لمالكها حمود بن سلطان الغفيلي اما المركز الثالث فكان من نصيب صمود لمالكها ثويني بن حمدون الجحافي.

اما الشوط السادس لسن الحقايق التسعيرة لمسافه 4 كم جاءت في المركز الاول اسيل لمالكها بدر بن عبد الله الدرعي وفي المركز الثاني العبور لمالكها الغفيج بن الصغير المالكي اما المركز الثالث كان من نصيب مذيار لمالكها سلوم بن حمد الجنيبي

وفي الشوط السابع لسن الحقايق لمسافة 4 كيلو مترات شوط التسعيرة، جاءت في المركز الاول الكايدة لمالكها عبد الله بن سلطان الغفيلي وفي المركز الثاني نوايد لمالكها ثويني بن حمدون الجحافي وفي المركز الثالث خيرة لمالكها محمد بن سليم الوهيبي

وفي الشوط الثامن سن الحقايق لمسافه 4 كلم تسعيرة حققت المركز الاول هذبة لمالكها علي بن جميل الوهيبي وفي المركز الثاني شواهين لمالكها سليمان بن محمد القنوبي اما المركز الثالث كان من نصيب العبور لمالكها حمد بن مسلم السيفي، وفي الشوط التاسع سن الحقائق لمسافة 4 كيلو مترات شوط التسعيرة، جاءت في المركز الاول الشاهينية لمالكها محمد بن سلطان الجنيبي وفي المركز الثاني جبارة لمالكها احمد بن محمد الدرعي وفي المركز الثالث شواهين لمالكها سعيد بن محمد الوهيبي.

وفي الشوط العاشر شوط التسعير لمسافه 4 كيلو مترات، جاءت في المركز الاول العزوم لمالكها غاسي بن سالم المشايخي وفي المركز الثاني موجة لمالكها احمد بن سعيد الحبسي اما المركز الثالث كان من نصيب انجاز لمالكها عبد الله بن سيف المزيني

وفي الشوط الحادي عشر سن الحقايق 4 كيلو مترات شوط التسعيرة، حققت مشغلة المركز الاول لمالكها سالم بن حمود المالكي وفي المركز الثاني الظبي لمالكها حمد بن سالم الغفيلي وفي المركز الثالث شواهين لمالكها سعيد بن احمد الجنيبي وفي الشوط الثاني عشر لسن الحقائق لمسافه 4 كيلو مترات، شوط التسعيرة جاءت في المركز الاول شموخ لمالكها احمد بن عبد الله الدرعي وفي المركز الثاني الشاهينية لمالكها محمد بن العبد الحرسوسي وفي المركز الثالث قرار لمالكها صالح بن خميس السعدي وفي الشوط الثالث عشر لسن الحقائق لمسافه 4 كيلو مترات شوط التسعيرة حققت المركز الاول العلا لمالكها عبد الله بن سليمان الرشيدي وفي المركز الثاني هملولة لمالكها عبد الله بن سعيد المخمري وفي المركز الثالث نجاح لمالكها البادي بن محمد الحرسوسي، وفي شوط الراكب البشري لمسافه 2 كيلو متر جاءت في المركز الاول الشاهينية لمالكها وليد بن هاشم الجهوري وفي المركز الثاني خيال لمالكها محمد بن سالم العويسي وفي وفي المركز الثالث الزعفرانة لمالكها عامر بن سالم الزرعي الشوط الثاني الراكب البشري لمسافه 2 كيلو متر، حققت مرسال المركز الاول لمالكه سالم سعيد الزرعي، وفي الشوط الثالث ركض الراكب البشري لمسافه 2 كيلو متر جاء ملفت في المركز الاول لمالكه سالم بن سعيد الزرعي.