باريس ـ د.ب.أ: عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه تولوز 3 /‏ صفر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشرة من المسابقة، والتي شهدت فوز موناكو على ستاد بريست 3 /‏ 2. وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جواو نيفيز في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني سجل الفريق هدفين عن طريق لوكاس بيرالدو وفيتينا في الدقيقتين 84 والأخيرة من المباراة. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط أمام موناكو، وتوقف رصيد تولوز عند 15 نقطة في المركز العاشر.

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