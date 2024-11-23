نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواجه أصحاب الجياد في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة السلة موسم 2024 - 2025، والتي أقيمت في قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، عن مواجهة الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره أصحاب الجياد، على صالة الأخير بالإسكندرية.

ومثل الزمالك في قرعة كأس مصر، مصطفى محسن المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

والجدير بالذكر، أن "سلة الزمالك" تُوج بلقب كأس مصر 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

