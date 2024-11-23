نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد أمام العروبة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مع نظيره فريق العروبة اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الرائد أمام العروبة

وتبدأ صافرة بداية مباراة الرائد والعروبة عصر اليوم في تمام الساعة 3:20 بتوقيت القاهرة والساعة 4:20 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 5:20 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الرائد والعروبة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.