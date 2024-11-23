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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة كريستال بالاس وأستون فيلا اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز.. يستعد فريق أستون فيلا لاستضافة نظيره كريستال بالاس في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك.

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موعد مباراة كريستال بالاس وأستون فيلا اليوم

أستون فيلا يستضيف كريستال بالاس في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة حيث يسعى أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، لتصحيح الأوضاع بعد سلسلة من الهزائم التي تعرض لها الفريق مؤخرًا قبل فترة التوقف الدولي، في حين يحاول كريستال بالاس الخروج من قاع الجدول وتحقيق فوز يعيد لهم الأمل في البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس

ستُبث مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein Sports Xtra 1HD، بصوت المعلق باسم الزير.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل أستون فيلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم. سجل الفريق 17 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا. من جانبه، يتواجد كريستال بالاس في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط فقط، جمعها من انتصار وحيد وأربعة تعادلات وست هزائم. سجل الفريق 8 أهداف بينما اهتزت شباكه 15 مرة.

هدافي الفريقين

يتصدر أولي واتكينز قائمة هدافي أستون فيلا برصيد 5 أهداف، بينما يقود جيان فيليب ماتيتا قائمة هدافي كريستال بالاس برصيد 3 أهداف.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى أستون فيلا وكريستال بالاس في 24 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. حقق أستون فيلا الفوز في 9 مباريات، وتعادل الفريقان في 6 مباريات، بينما فاز كريستال بالاس في 9 مباريات.