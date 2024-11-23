نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الخليج أمام الهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق الخليج اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخليج أمام الهلال

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

