نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل اللقاء الأول له.. رسالة خاصة من أموريم لجماهير مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث روبن أموريم المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد عبر الموقع الالكتروني الرسمي للنادي إلى الجماهير، برسالة خاصة ونارية تحمل الكثير من المشاعر.

تولى روبن أموريم العارضة الفنية لفريق مانشستر يونايتد بعد إقالة الإدارة للهولندي تين هاج، بسبب تذبذب النتائج منذ بداية الموسم، فالفريق لم يفز بأي مباراة في مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، وخسر أربع لقاءات من عشرة في الدوري الإنجليزي.

يلتقي فريق مانشستر يونايتد ضد فريق ايبسوتش تاون يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر في تمام الساعه السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

رسالة روبن أموريم إلى جماهير مانشستر يونايتد

قال أموريم: "مهمة مانشستر يونايتد ليست مستحيلة. النادي لا يزال كبيرًا، ولا يزال الأفضل في إنجلترا ونريد الفوز، أعلم أنك لا تؤمن بهؤلاء اللاعبين، لكنني أثق بهم. أنت تعتقد أن هذا غير ممكن، أعتقد أنه ممكن. أنا أؤمن بهم".

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، أما فريق ايبسوتش تاون المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعد عشر جولات من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.