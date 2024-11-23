انت الأن تتابع خبر الأهلي يتعادل مع الاتحاد في مباراة الحالات الجدلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تعادلًا قاتلًا ومثيرًا من قلب استاد السلام من فم نادي الاتحاد السكندري، وذلك بهدف لكل فريق، وذلك في لقاء الجولة الثالثة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز،

ضغط مبكر من الأهلي على الاتحاد

ضغط الأهلي من أجل التسجيل مبكرًا وسط محاولات مكررة من جانب لاعبي الفريق الأحمر لتسجيل هدف مبكر وسط استبسال دفاعي من الأهلي.

وطالب الاتحاد بضربة جزاء بداعي لمسة يد على المغربي يحيي عطية الله، ظهير أيسر الأهلي وهو ما تجاهل محمد معروف حكم المباراة. (طالع رأي جهاد جريشة في ضربة الجزاء)

تقنية الفيديو تتدخل لاحتساب ضربة جزاء للأهلي

واحتسبت تقنية الفيديو ضربة جزاء لصالح الأهلي بداعي إعاقة حسين الشحات ووضعها إمام عاشور خارج المرمى مهدرًا فرصة التقدم في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني واصل الأهلي الضغط لتسجيل التقدم وهدد إمام عاشور مرمى الاتحاد بتصويبة أعلى العارضة.

وأهدر كهربا فرصة جيددة في الدقيقة 57 بعد وصول كرة له داخل منطقة الجزاء ووضعها بغرابة خارج المرمى.

وتألق المهدي سليمان، حارس الاتحاد في أكثر من كرة في الدقيقة 58، والتي بدأها حسين الشحات ووصلت للسولية وسط إهدار غريب للفرص من الأهلي.

هدف التقدم للأهلي

وسجل الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 67 من ضربة جزاء سجلها عمر السولية بعد احتساب خطأ ضد مروان داود، لاعب الاتحاد

هدف التعادل القاتل

وأحرز فان ديريك، لاعب الاتحاد، التعادل في الوقت القاتل وذلك في الدقيقة 88، بعد تلقى كرة عرضية استحوذ عليها وسط غياب دفاعات الأهلي وسجلها في المرمى مسجلًا هدف التعادل لزعيم الثغر.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري