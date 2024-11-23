نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال أمام نوتنجهام في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نوتنجهام فورست، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست



يلتقي الجانرز مع ضيفه نوتنجهام، اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع ضد نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: وايت، جابيرل، صاليبا، تيمبر

الوسط: كالفاروي، بارتي، أوديجارد

الهجوم: مارتنيلي، هافيرتز، ساكا

وتنقل مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

