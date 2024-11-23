نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

ينزل السبيرز ضيفًا ثقيلًا على الفريق السماوي، مساء اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024 على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، كايل ووكر، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، سافيو، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

وتنقل مباراة آرسنال ونوتنجهام فورست عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

