نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف النادي الأهلي حسام غالي عضو مجلس الإدارة، رئيسًا لبعثة الفريق في جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس يوم 7 ديسمبر المقبل في جوهانسبرج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتولى حسام غالي رئاسة بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو، في اللقاء الذي يقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا

ويبدأ الأهلي اليوم السبت، استعداداته لمباراة ستاد أبيدجان، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويُشارك الأهلي في المجموعة الثالثة من البطولة بجانب فرق أورلاندو بايرتس، وستاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري.

وتصل بعثة فريق ستاد أبيدجان الإيفواري إلى القاهرة غدًا، الأحد، استعدادًا لملاقاة الأهلي في مباراة دور المجموعات.

