نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام سيلتا فيجو في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيواجه سيلتا فيجو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة

ينزل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، أولمو

يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

