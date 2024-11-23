نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 غيابات مؤكدة في صفوف ريال مدريد أمام ليجانيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق ريال مدريد، خدمات 6 لاعبين في مباراته القادمة ضد ليجانيس والتي تقام يوم الغد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

غياب 6 لاعبين عن ريال مدريد

يستعد ريال مدريد، لمواجهة ليجانيس في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، غدًا الأحد.

وشهدت تدريبات ريال مدريد اليوم السبت، غياب السداسي لوكاس فاسكيز ودافيد ألابا وإيدير ميليتاو وداني كارفخال وأوريلين تشواميني ورودريجو بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس على ملعب بوتاركي البلدي، الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة.