جالطة سراي يُخطط للتعاقد مع حارس ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير اليوم السبت، أن إدارة جالطة سراي التركي، تسعى بقوة لتدعيم مركز حراسة المرمى، خلال الانتقالات القادمة.

جالطة سراي يفكر في التعاقد مع أليسو بيكر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة [صباح الناطقة باللغة التركية] فإن جالطة سراي يُخطط للتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول في الصيف، لتعزيز صفوفه الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن النادي التركي يفكر في توجيه الشكر لحارسه الأوروجوياني فيرناندو موسليرا البالغ من العمر 38 عامًا، مع نهاية الجاري، نظرًا لكبر سنه.

وأكدت، أن إدارة جالطة سراى تضع حارس الريدز على رأس قائمة أولوياتها للانضمام إلى صفوف الفريق، بناءً على رغبة المدرب التركي أوكان بوروك، والذي طلب بضرورة التعاقد معه.

ويرتبط الدولي البرازيلي أليسون بيكر بعقد مع الريدز، حتى يونيو 2027.

وانضم أليسون البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف ليفربول صيف 2018، قادما من روما الإيطالي بمقابل 62.5 مليون يورو.

وحقق الحارس البرازيلي العديد من الإنجازات الكروية مع ليفربول منذ قدومه في 2018، وتعد أبرز الألقاب التي حققها مع الريدز، الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/2019.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام الدوري السعودي من جانب الثنائي النصر والاتحاد لضم أليسون بيكر، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

