إنجاز تاريخي.. مسار يتوج ببرونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات

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أحمد جودة - القاهرة - توج FC مسار بالميدالية البرونزية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بعدما تغلب على ايدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث التي أقيمت الجمعة على ملعب بن محمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

مسار يحصد برونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي قبل أن يحقق مسار الفوز 4-3 بركلات الترجيح ليتوج ببرونزية تاريخية في مشاركته الأولى في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

واحتفلت لاعبات مسار بالبرونزية التي تعد إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة النسائية المصرية.

وتأتي برونزية مسار في دوري أبطال إفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ الكرة النسائية المصرية كخطوة أخرى في كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream برئاسة السير محمد منصور على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقًا) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024. واحتل مسار المركز الثاني في التصفيات ليتأهل للنهائيات للمرة الأولى في تاريخه برفقة الجيش الملكي المغربي الفريق المنظم.

وفي النهائيات، حقق مسار فوزًا تاريخيًا على حامل اللقب وبطل إفريقيا مرتين ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-0، وتعادل مع ايدو كوينز النيجيري 0-0 قبل أن يحقق الفوز على البنك التجاري الإثيوبي 2-1 ويتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وخسر مسار في الدور نصف النهائي بصعوبة من الجيش الملكي المغربي 2-1، قبل أن يكمل إنجازه التاريخي بالفوز بالميدالية البرونزية على حساب ايدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن ترشيح مسار لجائزة أفضل فريق كرة نسائية في القارة عن عام 2024، مع ترشيح مدربه أحمد رمضان لجائزة أفضل مدرب لفريق كرة نسائية.

كما تم ترشيح لاعبة مسار ساندرين نيونكورو للقب أفضل لاعبة في إفريقيا، وترشحت ساندرين أيضًا للقب أفضل لاعبة داخل القارة مع زميلتها شادية نانكيا.

وترشحت حارسة مرمى مسار حبيبة صبري للقب أفضل حارسة مرمى، وأيضًا لجائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا.