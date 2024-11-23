نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي، مؤخرًا حاجته للتأهيل لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى 15 يومًا، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مشط القدم خلال تواجده مع منتخب بلاده.

مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي

ويخوض وسام أبو علي، حاليًا برنامجًا تأهيليًا للتعافي من هذه الإصابة تمهيدًا لعودته لمباريات الفريق وقيادة هجوم الأهلي الفترة المقبلة محليًا وأفريقيًا، حيث يعد من اهم الأوراق التي عتمد عليها السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ومن المنتظر أن يغيب وسام أبو علي، عن مواجهة استاد ابيدجان المقبلة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما غاب عن التعادل أمام الاتحاد السكندري، بالدوري المصري.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.