نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نصيحة نجم الزمالك لـ شيكابالا قبل الاعتزال.. ونجم الأهلي يغيب أمام البنك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 23-11-2024 في السطور التالية:

نصيحة نجم الزمالك لـ شيكابالا قبل الاعتزال

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة المصري البورسعيدي ستكون صعبة للغاية لأنهم يمتلكون مدير فني ولاعبين مميزين للغاية.نادي الزمالك متجر ملابس رياضية

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المذاع مع الإعلامي أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: "بوادر الاستقرار داخل نادي الزمالك يمنحنا ثقة في الفريق لتحقيق النتائج المميزة في الفترة المقبلة، وأحيي مجلس الإدارة على مجهودهم".

وأضاف: "لا بد أن يبدأ الزمالك مباراة المصري بضغط كبير ومحاولة تسجيل هدف مبكر، وجوميز لديه تحديات في منطقة وسط الملعب بسبب إصابة محمد شحاتة".

وأوضح: "أنصح شيكابالا بعدم الاعتزال في نهاية الموسم الجاري ويجب عليه أن يحصل على بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وحينها يعتزل".

نجم الأهلي يغيب أمام البنك في الدوري المصري

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة ضد البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المقرر أن يغيب طاهر محمد طاهر عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نادي البنك الأهلي يوم 1 ديسمبر المقبل في بطولة الدوري، بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام الاتحاد السكندري، بالمباراة المقامة حاليًا بالدوري.

وحصل طاهر محمد طاهر، على 3 إنذارات أمام سيراميكا كليوباترا وزد واليوم أمام الاتحاد السكندري، ليسجل الغياب أمام البنك الأهلي، وسط ضربة قوية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، الذي يعتمد على خدماته بصورة كبيرة هذا الموسم.