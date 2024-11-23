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أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية ما تردد عن استبعادات من قائمة المرشحين لانتخابات اللجنة البارالمبية بسبب ما تردد خلال الساعات الجارية.

حقيقة تهديدات انتخابات البارالمبية

وقال المصدر، ما تردد خلال الساعات الجارية عن استبعاد رئيس اللجنة البارالمبية المصرية من سباق الانتخابات المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجاري بداعي أي قرارات قضائية غير صحيح بالمرة.

وأوضح المصدر أن تداول اسم رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ضمن قائمة الاتهام بصفته الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات لن يؤثر على قوائم الانتخابات.

وكانت الشائعات تداولت بأن بند حسن السمعة والذي يتوجب توفره في كل مرشح بالهيئات الرياضية وفقًا للائحة النظام الأساسي للجنة البارالمبية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتجرى انتخابات اللجنة البارالمبية يوم 29 نوفمبر الجاري.