نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد ملاك إنتر ميامي يحسم مستقبل ميسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق خورخي ماس، أحد ملاك نادي إنتر ميامي، على مستقبل نجم الفريق ليونيل ميسي، حيث ينتهي عقده مع الفريق الأمريكي، في ديسمبر لعام 2025.

وانضم ميسي إلى صفوف إنتر ميامي، في صفقة انتقال حر في صيف 2023، بعد نهاية رحلته مع باريس سان جيرمان.

ونشر الصحفي فابريزيو روماني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تصريحات لماس الذي تحدث فيها عن مستقبل اللاعب وكتب: "أعتقد أننا سنرى ميسي، يلعب في ملعبنا الجديد خلال عام 2026".

وكان لميسي تاثير كبير مع الفريق منذ وصوله إلى إنتر ميامي، في حصول الفريق الأمريكي، على بطولتين للمرة الأولى في تاريخ النادي وهما كأس الدوريات الأمريكية، ودرع المشجعين، كما ضمن الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.