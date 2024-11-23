نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انسحاب تشيلسي.. آرسنال يقترب من ضم لاعب نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "Give Me Sport" الإنجليزية، عن عودة آرسنال من جديد لمحاولة ضم أليكساندر إيزاك من صفوف نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، محاولًا إغراء اللاعب السويدي بفكرة اللعب في دوري أبطال أوروبا.

آرسنال يريد ضم إيزاك

وكان هناك صراع بين الاندية الاوروبية للحصول على خدمات اليكساندر ايزاك لتعزيز صفوف الفرق.

لذلك أوضحت "i sport" أنسحاب تشيلسي من سباق ضم نجم نيوكاسل ويركز حاليًا على نجم إبسويتش ليام ديلاب بعد تألقه الملاحظ خلال الموسم الجاري مع الصاعد حديثًا للبريميرليج.