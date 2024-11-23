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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. عودة كورتوا وتواصل مورينيو مع رونالدو وآرسنال يغري إيزاك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 23- 11- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
آس
- عاد الجدار.. كورتوا سيظهر من جديد ضد ليجانيس
- لم يخسر ريال مدريد بوجود كورتوا منذ 552 يومًا
- وبدونه خسر ريال مدريد ثلاث مرات هذا الموسم.
ماركا
- سيتحدث فلورنتينو بيريز عن هذه المواضيع الـ 11
نموذج النادي الجديد، وضع السوبرليج، الحرب ضد الفيفا والاتحاد الأوروبي والليغا، قرار عدم حضور حفل الكرة الذهبية، التعاقدات الشتوية، ضجيج البرنابيو، بار البرنابيو، مواقف البرنابيو، الوضع الاقتصادي، انتخابات 2025، الوضع الرياضي
- سيتحدث أمام الأعضاء لتحديد الإحداثيات المستقبلية للنادي في السنوات القليلة المقبلة
- سيكون هنالك قوة اقتصادية: دخل بقيمة 1.073 مليار يورو
كوريري ديلو سبورت
- من يخسر يدفع
- سينر وبيريتيني يسقطان مع أستراليا
- لاوتارو على مقاعد البدلاء والمفاجأة هي كوريا
- يوجد في نابولي لوبوكوب.. كونتي يلدغ ماروتا
Give me sport
آرسنال يغري ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد لضمه في يناير
صن البريطانية
مورينيو يتواصل مع كريستيانو رونالدو لإقناعه بالقدوم إلى فنربخشة