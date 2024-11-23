نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة إنتر ميامي لتمديد عقد ميسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إدارة نادي إنتر ميامي تعكف على تمديد بقاء الأسطورة ليونيل ميسي مع الفريق لأعوام إضافية.

قالت الصحيفة إن المالك المشارك لفريق إنتر ميامي خورخي ماس، يعتقد أن ليونيل ميسي لن يذهب إلى أي مكان بعد انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم المقبل.



وتابعت: "جاء نجم هيرونز الأكبر وواحد من أعظم النجوم في هذه الرياضة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في يوليو (تموز) الماضي وجلب اهتمامًا غير مسبوق إلى دوري الدرجة الأولى الأمريكي".

وأضافت: "لا يريد ماس أن يتغير أي من هذه الطاقة لأن كرة القدم الأمريكية ربما تكون في الفترة الأكثر أهمية منذ كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة، وبدأ الدوري الأمريكي لكرة القدم موسمه الافتتاحي بعد ذلك بعامين".

وذكرت أن ميسي مرتبط بعقد حتى عام 2025، وقال ماس: "ليو وأنا سنجلس ونناقش المستقبل.. كما قلت من قبل، وسأكررها الآن، أتوقع تمامًا أنه عند افتتاح ملعبنا الجديد في عام 2026 وافتتاح موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم 2026 بعد موسم 2025 المليء بالألقاب، سيكون ليو ميسي هو رقمنا الأول".

واختتمت: "لجعل إقامة ميسي في ميامي أكثر احتفالية، قرر الفريق بتعيين زميله السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو كمدرب رئيسي قادم لفريق هيرونز".