مانشستر يونايتد يطارد صفقة من الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع صفقة لاعب وسط من الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات المقبلة.

مانشستر يونايتد يريد إيدرسون

يضع نادي مانشستر يونايتد، عينه على البرازيلي إيدرسون لاعب وسط أتلانتا الإيطالي والذي يبلغ من العمر 25 عامًا.

وحسب الصحفي الألماني فلوريان بلتنبيرج التابع لشبكة "سكاي سبورتس" فإن مسؤولي مانشستر يونايتد يناقشون داخليًا فكرة التعاقد مع إيدرسون.

وقال بلتنبيرج، عبر حسابه بمنصة إكس، إن نادي مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز مركز خط الوسط، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط إيدرسون بعقدٍ ساري مع نادي أتلانتا حتى عام 2027، وبالتالي يسعى النادي الإينجليزي للحصول على موافقة نظيره الإيطالي.