نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلورنتينو بيريز يحدد مدرب ريال مدريد الجديد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مدرب القادم الذي سيقود كتيبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرى بأن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، هو المدرب المثالي لريال مدريد في حال رحيل أنشيلوتي.

وأشارت الشبكة بأن بيريز يريد أن يكون ألونسو هو مدرب الفريق الملكي القادم بعد انتهاء حقبة أنشيلوتي مع ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

يلتقي الفريق الملكي مع مضيفه ليجانيس مساء غدًا الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.