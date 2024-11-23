هل يزامل فينيسيوس؟.. حقيقة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع رودري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، حقيقة اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

ريال مدريد لا يفكر في رودري

قال الصحفي خوسيه فيليكس دياز التابع لصحيفة "ماركا" الإسبانية إن نادي ريال مدريد غير مهتم بالحصول على خدمات رودري.

وأوضح دياز، إن إدارة ريال مدريد تسعى بالفعل لتعزيز خط وسط الفريق الملكي، ولكن رودري ليس ضمن خطط النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إمكانية اتجاه نادي ريال مدريد للتعاقد مع رودري لتعزيز خط وسط الفريق في الفترة المقبلة.

يشار إلى إن رودري قد فاز مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، وسط جدل كبير حول أحقيته بالجائزة على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.