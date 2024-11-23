نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم السبت الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، مباريات قوية في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لانس ضد أولمبيك مارسيليا؛ في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية والساعة18:00 مساءًا بتوقيت مصر.

سانت إيتيان ضد مونبلييه، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية والساعة 20:00 بتوقيت مصر).

ستاد ريمس ضد ليون، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية والساعة 22:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباريات اليوم في الدوري الفرنسي، مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها المسئولة عن بث المباريات بشكل حصري.